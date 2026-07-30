Mit Straftaten im Gepäck: Polizei befördert Kriminellen vom Hauptbahnhof in den Knast

Dresden - Da hatten die Beamten den richtigen Riecher! In der Nacht zum Mittwoch konnten Einsatzkräfte einen gesuchten Kriminellen (20) am Dresdner Hauptbahnhof stellen.

Statt mit der S-Bahn ging es für einen jungen Mann (20) in der Nacht zum Mittwoch mit einem Polizeiwagen auf Reise. Das (neue) Ziel: die Dresdner JVA. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Wie die Bundespolizei mitteilte, ist der junge Mann kurz vor der Abfahrt seiner S1 nach Bad Schandau kontrolliert worden.

Dabei habe er sich während der gesamten Maßnahme zunehmend unkooperativ, renitent und ungehalten gegenüber den Beamten verhalten, heißt es.

Der 20-Jährige habe sowohl einen fremden Personalausweis als auch vier Geldkarten – ausgestellt auf unterschiedliche Personen – bei sich getragen. "Sämtliche mitgeführten Dokumente wurden vor Ort sichergestellt", berichtet ein Sprecher.

Während der Überprüfung habe sich zudem gezeigt, dass gegen den Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Er sei unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Raub und Körperverletzung dringend verdächtig.