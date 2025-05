27.05.2025 11:10 16.164 Taxifahrer während der Fahrt in den Kopf gestochen: Beschuldigter in U-Haft

In der vergangenen Woche kam es in einem Taxi in Dresden zu einem Messer-Angriff, bei dem einem Fahrer einige Verletzungen am Hinterkopf zugefügt wurden.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Messer-Attacke bei Taxi-Fahrt in Dresden! Der mutmaßliche Angreifer befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Alles in Kürze Taxifahrer in Dresden von Mitfahrer angegriffen

54-jähriger Fahrer erlitt Stichverletzungen am Hinterkopf

28-jähriger Angreifer festgenommen und in U-Haft

Mutmaßlicher Täter bereits polizeibekannt mit Vorstrafen

Während des Messerangriffs erlitt der 54-Jährige mehrere Stichverletzungen am Hinterkopf. (Symbolbild) © Fotomontage: Roberto Pfeil/dpa, Carsten Rehder/dpa Laut Informationen von Staatsanwaltschaft und Polizei ereignete sich die heimtückische Attacke in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Taxi, das sich zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung Rosenstraße - Ammonstraße befand. Gegen 2 Uhr am Donnerstagmorgen zückte der 28-jährige iranische Mitfahrer ein Messer und stach mehrfach auf den 54-jährigen Fahrer aus Syrien ein. Das Auto kam daraufhin von der Straße ab und krachte gegen einen Bordstein. Dresden Crime So clever wie die war er schon lange: Rentner (75) trickst Betrüger aus Gerade als sich der 54-Jährige zur Wehr setzen konnte, ergriff der Messerstecher feige die Flucht. Nach dem Angriff musste der Taxifahrer in einem Krankenhaus behandelt werden, da er einige Stichverletzungen am Hinterkopf erlitten hatte. Der Polizei gelang es, den mutmaßlichen Täter noch am selben Tag festzunehmen. Mutmaßlicher Täter ist bereits polizeibekannt Am vergangenen Freitag wurde der Beschuldigte bereits einem Ermittlungsrichter der Staatsanwaltschaft Dresden vorgeführt. Bis die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind, befindet sich der Beifahrer aus jener Nacht in Untersuchungshaft. Der 28-Jährige ist der Polizei schon durch einige Vorstrafen bekannt und war zum Zeitpunkt der Tat lediglich auf Bewährung auf freiem Fuß.

Titelfoto: Fotomontage: Roberto Pfeil/dpa, Carsten Rehder/dpa