Messer-Mann am Dresdner Hauptbahnhof: 20-Zentimeter-Küchenmesser in Jackentasche

Dresden - Die Bundespolizei hatte zwischen dem 2. und dem 3. Dezember am Dresdner Hauptbahnhof alle Hände voll zu tun.

Am helllichten Tag trug der betrunkene Mann ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser in seiner Jackentasche bei sich. (Symbolfoto) © Fotomontage: Holm Helis, 123RF/sergeychayko

Wie diese mitteilte, fanden zwischen Dienstag und Mittwoch mehrere Kontrollen am Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt statt.

Insgesamt wurden bei diesen Kontrollen drei Personen von den Beamten festgenommen, jeder von ihnen hatte gegen das Waffen- und teilweise auch gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Bereits am Montagmittag erregte ein 38-jähriger Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit die Aufmerksamkeit der Polizisten. Zuvor verhielt er sich aggressiv gegenüber einem DB-Sicherheitsmitarbeiter und war augenscheinlich stark alkoholisiert.

Als die Beamten den Unruhestifter durchsuchten, fanden sie in seiner Jacke ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Daraufhin wurde der 38-Jährige zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und eine Anzeige gegen ihn erstattet.

Einige Zeit später geriet eine 23-jährige Tschechin in das Visier der Bundespolizei. Sie führte ein "nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät" sowie eine "betäubungsmittelähnliche Substanz" mit sich.

Gegen sie wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.