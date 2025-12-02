 10.802

Frau will Senior in Dresdner Einkaufsmarkt um Bargeld erleichtern: Doch drei Männer schreiten ein

Zivilcourage gezeigt! Am Donnerstagmittag hat ein aufmerksames Trio einen Diebstahl in Dresden-Seidnitz scheitern lassen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Zivilcourage gezeigt! Am Donnerstagmittag hat ein aufmerksames Trio einen Diebstahl in Dresden-Seidnitz scheitern lassen.

Eine Frau wollte einen Senior, der gerade einen Automaten in Seidnitz aufgesucht hatte, um sein abgehobenes Geld erleichtern. (Symbolfoto)
Eine Frau wollte einen Senior, der gerade einen Automaten in Seidnitz aufgesucht hatte, um sein abgehobenes Geld erleichtern. (Symbolfoto)  © 123rf/ilkaydd

Wie die Polizei mitteilte, besuchte ein 76-Jähriger den Konsum-Markt an der Löwenhainer Straße, um Geld abzuheben.

Kurz darauf wurde er von einer Frau (25) angerempelt, die ihm die Scheine entriss. Der Senior schrie um Hilfe, woraufhin drei junge Männer herbeieilten.

Sie stoppten die Diebin, nahmen ihr das erbeutete Geld ab und gaben es anschließend dem Geschädigten zurück.

Die Täterin konnte jedoch mit einem gelben Auto flüchten. Nach ihr sowie den drei Helfern sucht nun die Polizei.

Zeugenhinweise werden unter der Nummer 0351/4832233 entgegengenommen.

Erfolglose Tat auch in Pirnaischer Vorstadt

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Raubs in der Pirnaischen Vorstadt. (Symbolfoto)
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Raubs in der Pirnaischen Vorstadt. (Symbolfoto)  © 123RF/bartusp

Ebenfalls erfolglos verlief ein versuchter Raub am späten Sonntagabend in der Pirnaischen Vorstadt.

Drei bislang Unbekannte sprachen einen 23-Jährigen auf der Seidnitzer Straße an und wollten angeblich nur die Uhrzeit wissen.

Als der junge Mann sein Handy herausholte, versuchte das Trio, ihm das Gerät zu entreißen.

"Dabei schlugen sie auf den 23-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Letztlich flohen die Täter ohne Beute", heißt es vonseiten der Polizei.

