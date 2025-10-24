Messerstecherei in der Neustadt: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Dresden - Blutiger Streit in der Dresdner Neustadt ! In der Nacht eilten Rettungskräfte und Polizei in die Prießnitzstraße.

Am frühen Morgen untersuchte die Kripo Kleidungsstücke am Tatort. © xcitepress

Dort war es zu einer blutigen Messerstecherei gekommen, am Nachmittag schickte ein Richter Christoph K. (34) in Untersuchungshaft.

Es begann in der Wohnung in der Prießnitzstraße: Christoph K. geriet mit seinem mutmaßlichen Opfer in Streit. Beide kannten sich: "In der Folge verlagerte sich der Konflikt auf die Straße", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50).

Spätestens dort soll der Deutsche Christoph K. auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.

Dieser kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Messerstecher noch vor Ort festnehmen - gegen 17 Uhr schickte ihn ein Haftrichter hinter Gitter.