Mit Messer und Fleischerbeil unterwegs: Mann raubt Geschäft in der Neustadt aus

Dresden - Ein mutmaßlicher Dieb und Räuber (49) wurde Donnerstagnachmittag in der Inneren Neustadt festgenommen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie entdeckten, was der Mann alles bei sich hatte.

Beamte nahmen den Dieb auf der Bautzner Straße fest. (Symbolfoto) © Norbert Neumann / Julian Stratenschulte/dpa

Der 49-Jährige wollte kurz vor 15 Uhr in einem Geschäft an der Bautzner Straße mehrere Brillen im Wert von gut 400 Euro klauen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mitarbeiter (52) hielt den Dieb auf, wobei dieser einen Teil der Beute zurück ins Geschäft warf und floh. Beim Versuch den 49-Jährigen zu stoppen, kam es zur Rangelei zwischen den beiden Männern, wodurch sich der 52-Jährige leicht verletzte.

Beamte wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und nahmen den Mann schließlich fest. Als sie ihn kontrollierten, entdeckten sie, dass er ein Messer und ein Fleischerbeil bei sich trug.

Zudem fanden sie Schmuck und Kosmetik-Artikel, die noch original verpackt waren. Das offensichtliche Diebesgut soll einen Wert von rund 800 Euro gehabt haben.