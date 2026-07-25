Diebe brechen in drei Supermärkte in Dresden ein

Dresden - Ob es immer dieselben waren? In jedem Fall wurden in Dresden seit Donnerstagabend drei Supermärkte aufgebrochen und um Waren erleichtert.

Die Polizei sucht derzeit nach den Tätern. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Zunächst traf es einen Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße. Dort hebelten die Täter gewaltsam die Eingangstür auf.

Anschließend brachen sie die Zigarettenregale auf. Der Wert der entwendeten Tabakwaren konnte zunächst nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 5000 Euro.



Einen weiteren Supermarkt in der Papstdorfer Straße erwischte es wenig später. Wieder hatten es die Täter dort auf die Tabakwaren abgesehen, die sie stahlen. Der Wert des Diebesgutes und der Sachschaden konnten zunächst nicht beziffert werden.

Zuletzt kam es zu einem dritten Einbruch am Bönischplatz. Dort öffneten die Einbrecher gegen 4.25 Uhr ein Fenster des Markts und gelangten so ins Innere.