Nach Kontrolle am Wiener Platz: Polizei durchsucht Wohnung und landet Volltreffer

Drogenbesitzer aufgeflogen! Am Donnerstagnachmittag hat eine Personenkontrolle in der Dresdner Innenstadt zu einem späteren Volltreffer geführt.

Von Maximilian Schiffhorst

Eine Drogen-Kontrolle am Wiener Platz hatte am Donnerstag eine Wohnungsdurchsuchung in der Friedrichstadt zur Folge. (Archivbild)
Eine Drogen-Kontrolle am Wiener Platz hatte am Donnerstag eine Wohnungsdurchsuchung in der Friedrichstadt zur Folge. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst ein Jugendlicher (16) von der Präsenz- und Einsatzgruppe auf dem Wiener Platz überprüft. Er trug Cannabis sowie verschreibungspflichtige Tabletten bei sich.

Bei der Anzeigen-Bearbeitung wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln witterten die Beamten einen weiteren Verdacht und ließen eine Wohnung in der Friedrichstadt durchsuchen.

Diese Maßnahme erwies sich als goldrichtig: Über 4500 verschreibungspflichtige Tabletten Pregabalin (Antiepileptika) sowie rund 150 Ecstasy-Tabletten entdeckten Polizisten in den Räumlichkeiten.

Der Wohnungsinhaber (20) ist daraufhin festgenommen, der Fund sichergestellt worden.

Gegen den jungen Syrer wird nun auch wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Titelfoto: Steffen Füssel

