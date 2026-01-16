Nach Reizgas-Attacke in Dresden: Das war Grund für Eskalation

Dresden - Wegen einer Reizgas-Attacke sind am Donnerstagabend zahlreiche Rettungskräfte nach Dresden-Gorbitz zum "Heinz Café, Pub und Bar" auf die Harry-Dember-Straße alarmiert worden. Nun hat sich die Polizei zum Grund für die Eskalation geäußert.

Weil er rausfliegen sollte, hat ein Mann in einer Gorbitzer Kneipe am Donnerstagabend plötzlich Reizgas versprüht. © Roland Halkasch

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Kneipen-Betreiber gegen 20.10 Uhr zwei Männer infolge ihres aggressiven Verhaltens zum Gehen aufgefordert, woraufhin einer der beiden plötzlich Reizgas versprühte.

Mehrere Personen klagten daraufhin über Atemnot sowie Reizungen der Augen und Atemwege. "Aufgrund der initial gemeldeten Anzahl von über zehn Betroffenen löste die Leitstelle einen MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten) aus", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).

Beim Eintreffen der Kameraden sei die Lage durch die Polizei bereits gesichert gewesen. "Der reizgasartige Stoff war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr identifizierbar und messtechnisch nicht nachweisbar", so Klahre weiter.

Insgesamt fünf Gäste, eine Jugendliche (17) sowie vier Männer im Alter von 15 bis 38 Jahren erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Eine Person kam laut Feuerwehr ins Krankenhaus.

Der Täter und sein Begleiter sind auf der Flucht.