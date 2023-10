Nackter Mann in Dresden-Friedrichstadt! Polizei stellt Exhibitionist

Die Polizei konnte den 19-Jährigen nach dem Zeugen-Anruf stellen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Zeugen alarmierten am gestrigen Sonntag gegen 16 Uhr die Polizei, da sie einen nackten Mann in einem Hof an der Löbtauer Straße erblickten.

Er habe dabei an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den jungen Mann wenig später stellen.