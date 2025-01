Pistolen-Räuber überfällt drei Läden, darunter Kult-Späti: Polizei sucht nach Zeugen!

Dresden - Ein Räuber hat Mitte Januar drei Geschäfte in Dresden und Pirna mit gezückter Pistole überfallen, darunter einen beliebten Späti an der Augsburger Straße ! Jetzt sucht die Polizei mithilfe der Öffentlichkeit nach ihm.

Die Polizei sucht nach diesem Pistolen-Räuber, auf dessen Kappe drei Überfälle in Dresden und Pirna gehen. © Eric Münch

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Donnerstag bekannt gab, gehen Behörden davon aus, dass es sich in den Fällen um denselben Täter handelt.

Am 13. Januar überfiel der Unbekannte zunächst ein Geschäft an der Papstdorfer Straße in Dresden-Gruna. Dort erleichterte er den Laden um 400 Euro. Zwei Tage später ging er bewaffnet in einen Striesener Späti und schnappte sich insgesamt 320 Euro, bevor er mit einem Bus der Linie 63 verschwand.

Diese Woche Montag, am 20. Januar, schlug der Mann in einem Geschäft an der Bahnhofstraße in Pirna erneut zu - stand am Ende jedoch mit leeren Händen da. Die Verkäuferin weigerte sich, ihm Geld zu geben und schaffte es mithilfe der Kollegin, den Räuber wieder nach draußen "zu bitten".

Der Pistolen-Räuber war während der Taten vermummt, eine Überwachungskamera in einem Linienbus filmte den Mann jedoch. Die Polizei veröffentlichte die Aufnahme sowie weitere Bilder des Gesuchten in einem Fahndungsdokument.