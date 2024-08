Polizei umstellt Baustelle in Dresdner Südvorstadt: Dann wird Diensthündin fündig!

Dresden - In der vergangenen Nacht konnten die Beamten der Dresdner Polizei dank einer tierischen Kollegin einen mutmaßlichen Einbrecher stellen.

Diensthündin "Ice" zeigte in der vergangenen Nacht vollen Einsatz. © Polizeidirektion Dresden

Gegen 1.10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich Einbrecher in einer Baustelle an der Strehlener Straße in der Südvorstadt befinden.

Sofort umstellten Polizisten das zwölfgeschossige Gebäude. Dabei wurde eine eingeschlagene Scheibe festgestellt.

Um die Täter zu finden, setzte die Polizei zwei Diensthunde ein, welche die Etagen nach und nach absuchten.

Im siebten Stock hatte Diensthündin "Ice" schließlich Erfolg: Die Malinois stieß auf einen mutmaßlichen Einbrecher und "verbellte" diesen, bis ihre menschlichen Kollegen den 38-Jährigen festnehmen konnten.