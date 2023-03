Räuber, Dealer und Grapscher in der Neustadt: Wie wird das Szeneviertel wieder sicher?

Gerade an den Wochenenden haben die Ordnungshüter alle Hände voll zu tun. © imago/Sven Ellger

Hotspot des Verbrechens: der Alaunpark. Mit erschreckender Regelmäßigkeit muss die Polizei hier anrücken, um wegen Überfällen, Drogenmissbrauch oder Grapschereien zu ermitteln.

Ende vergangenen Jahres wurden im Park ein Mädchen (15) und eine 48-jährige Frau vergewaltigt. Das verunsichert die Einwohner.



Christian Demuth (51, SPD), Mitglied im Stadtbezirksrat Neustadt, fordert angesichts der Vorfälle eine flächendeckende Beleuchtung der beliebten Grünanlage.

In Richtung des Rathauses sagt er: "Es reicht nicht, nur den Weg zwischen Tannenstraße und Alaunplatz zu beleuchten." Demuth und seine Mitstreiter drängen in einem Antrag auf die Aufstellung weiterer Laternen, etwa am Pavillon im nördlichen Teil des Parks oder in Richtung der Paulstraße.