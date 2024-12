Rassismus-Attacke in Dresden: Frau mit Bier übergossen!

Dresden - In einer Straßenbahn in Dresden kam es zu einer rassistischen Attacke auf eine Frau mit Kopftuch.

Unweit der Haltestelle Altreick kam es am Donnerstagnachmittag zu einem rassistischen Vorfall. (Symbolbild) © Steffen Füssel

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr wurde eine Frau (45) in der Linie 9 zunächst von einem Mann (45) rassistisch beleidigt, wie die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte.

An der Haltestelle Altreick überschüttete sie der Beschuldigte dann mit einem Bier.

Außerdem soll er versucht haben, die 45-Jährige zu schlagen.