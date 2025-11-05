 1.725

Scheiben von 16 Autos in Dresdner Innenstadt zerstört: Polizei stellt Tatverdächtigen

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Vandale in Dresdner Innenstadt unterwegs! In der Nacht zu Mittwoch hat ein Mann (39) mutmaßlich 16 Fahrzeuge beschädigt.

Ein Vandale wütete am frühen Mittwochmorgen in der Dresdner Innenstadt. (Symbolfoto)
Kurz vor 4 Uhr beobachteten Zeugen den 39-Jährigen dabei, wie er Seitenscheiben von Autos im Vorbeigehen auf den Straßen Am See, Am Queckbrunnen, der Ehrlichstraße, der Rosenstraße, der Fröbelstraße sowie der Floßhofstraße einschlug.

Alarmierte Einsatzkräfte suchten anschließend die Gegend ab und konnten die beschriebene Person wenig später stellen.

Laut Polizei setzte sich der Mann zur Wehr und musste deshalb in Gewahrsam verbracht werden.

"Die Beamten fanden unter anderem mögliche Tatwerkzeuge sowie ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad bei ihm", heißt es. Zudem habe der Deutsche unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen gestanden.

Gegen den Tatverdächtigen laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Das finanzielle Ausmaß der Zerstörungswut kann noch nicht beziffert werden.

