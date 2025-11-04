Mehrere Einbrüche in Dresden: Polizei rät zu Wachsamkeit

Dresden - In den vergangenen Tagen hat es drei Einbrüche in Dresden gegeben. Die Polizei rät zur Wachsamkeit.

In Dresden, Coswig und Radebeul traten in den vergangenen Tagen gehäuft Einbrüche auf. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November, zwischen 10 und 15.30 Uhr, sind Unbekannte in zwei Häuser in Hellerau eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter jeweils über eine Balkon- bzw. eine Terrassentür in die Gebäude ein und durchsuchten diese.

Die Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld von unbekanntem Wert und hinterließen einen Sachschaden von insgesamt rund 1500 Euro.

Auch im Dresdner Stadtteil Omsewitz drangen Unbekannte am 3. November gegen 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich der Warthaer Straße ein. Diese hatten sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang verschafft.

Dort durchsuchten sie die Räume, bevor ein Bewohner die Ganoven bemerkte. Der Mann folgte ihnen ein Stück, brach seine Verfolgung laut Polizei wenig später aber ab.

Ob die Einbrecher etwas entwendet haben und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist unklar.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen Zusammenhang mit einer Einbruchserie in Radebeul und Coswig Mitte/Ende Oktober. Bei den Vorfällen hatten es die Gauner vor allem auf Schmuck, Geld und Gold abgesehen.