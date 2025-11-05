Angetrunkene Opel-Fahrerin beschädigt vier parkende Autos

Dresden - Eine angetrunkene Autofahrerin (74) hat in Dresden-Gohlis vier parkende Autos beschädigt.

Die Polizei nahm vor Ort die Personalien der Dame auf und machte bei ihr einen Alkoholtest. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die 74-Jährige war Dienstagabend gegen 19.55 Uhr mit ihrem Opel Astra auf dem Grünen Weg in Richtung Cossebaude unterwegs.

Kurz vor der Dresdner Straße stieß sie gegen einen Citroën Berlingo, der am Straßenrand stand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroën gegen einen Opel Corsa geschoben, der in der Folge gegen einen VW Caddy stieß und diesen wiederum auf einen weiteren Opel Corsa schob.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Verletzt wurde niemand.