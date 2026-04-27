"Scheiß Deutsche": Bundespolizei hat an Dresdens Bahnhöfen mächtig zu tun

Dresden - Am Wochenende kam es in Dresden zu mehreren Einsätzen, bei denen die Bundespolizei eingreifen musste. Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag am Wiener Platz.

Am Wiener Platz haben eine 15-jährige Tschechin und ein 22-jähriger Syrer eine Schulklasse samt Lehrerin belästigt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Dort hatten laut Bundespolizei Dresden eine 15-jährige Tschechin und ein 22-jähriger Syrer eine Schulklasse samt Lehrerin belästigt.

Dabei habe die 15-Jährige fremdenfeindliche Beleidigungen wie "Scheiß Deutsche" geäußert und mehrere Personen der Gruppe sowie die Lehrerin mit einer Einkaufstüte geschlagen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte zudem eine 42-jährige deutsche Frau im Hauptbahnhof, die bereits polizeilich bekannt war und unter Alkoholeinfluss stand. Gegen sie lag ein Hausverbot vor.