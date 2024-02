Schmuggler auf A4 unterwegs: Zoll findet 1,6 Kilo Crystal zwischen Nuggets und Kroketten

Crystal und Kokain im Gepäck: Zöllner entdeckten die Drogen zwischen Lebensmitteln. © Bildmontage: Hauptzollamt Dresden

Wie das Hauptzollamt Dresden am heutigen Donnerstag mitteilte, stoppten Beamte das Auto am vergangenen Sonntag, dem 28. Januar, bei einer Verkehrskontrolle. Die vier Insassen waren auf der Durchreise, kamen aus den Niederlanden und wollten eigentlich in die Slowakei.

Der Fahrer sagte gegenüber den Beamten, er habe neben persönlichem Reisegepäck auch Postsendungen für Empfänger in Tschechien und der Slowakei an Bord. Dazu gehörte auch ein Hartschalenkoffer, der anscheinend niemandem gehörte - gefüllt mit diversen Lebensmitteln.

Misstrauische Zöllner schauten genauer hin, denn die Verpackungen waren nicht mehr original verschlossen. Beim Blick hinein offenbarte sich dann die heiße Ware: Zwischen Frikadellen, Nuggets und Kroketten versteckten sich Beutelchen mit kristalliner Substanz. Zwischen abgepacktem Brot lag ein Tütchen mit weißem Pulver. Ein Schnelltest ergab: Das dürften Drogen sein.