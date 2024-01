07.01.2024 15:17 8.748 SEK-Einsatz in Dresden: Rentner hält Budapester Straße in Atem!

In Dresden kam es am Sonntag zu einem SEK-Einsatz in der Budapester Straße.

Von Eric Hofmann

Dresden - Aufregung in der Südvorstadt! Ein starrsinniger Rentner (79) rief in der Budapester Straße das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan. Am Ende ging die Sache nochmal glimpflich aus. Bewaffnete Einsatzkräfte in der Budapester Straße. © Steffen Füssel Wer sich beharrlich weigert, eine Geldstrafe zu bezahlen, muss diese irgendwann mal absitzen. Doch auch das wollte ein Rentner in der Budapester Straße nicht.

Gegen 10.50 Uhr erschien deshalb die Polizei bei ihm, um den Haftbefehl zu vollstrecken: "Der Mann weigerte sich die Tür zu öffnen", so ein Polizeisprecher. "Außerdem drohte er mit Einsatz einer Schusswaffe." Dresden Crime 15-Jähriger geschlagen und beraubt: Polizei stellt jugendliche Tätergruppe Die Polizei wollte nichts riskieren, alarmierte das SEK. Neben den schwerbewaffneten Einheiten rückten Rettungsdienst und die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts (LKA) an. Ein Rentner wollte seine Geldstrafe nicht zahlen und drohte mit dem Gebrauch einer Waffe. © Steffen Füssel Kurz vor 15 Uhr wurde der Einsatz beendet. © Matthias Schwarz Letztere schaffte es wohl, den Rentner zur Aufgabe zu bewegen: Ohne, dass es Verletzte gab, konnte der Einsatz beendet werden. Ob er wirklich eine Waffe besaß, muss noch ermittelt werden.

Titelfoto: Steffen Füssel