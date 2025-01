SEK nimmt vier Männer wegen Raubverdachts und Waffenbesitz fest!

Die Polizei hat vier Männer wegen Raubes festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei 26-Jährige und einen 18-Jährigen – darunter zwei Deutsche, einen Syrer und ein Afghane.

Die Verhaftungen erfolgten am gestrigen Donnerstag gegen 18 Uhr an mehreren Orten: In der Chemnitzer Straße, am F.-C.-Weiskopf-Platz und in einem Bus auf Höhe der Kohlenstraße.

Zudem gab die Polizei an, mehrere Wohnungen auf der Südhöhe und in der Heidenauer Straße durchsucht zu haben.