26-Jährige in Dresden vergewaltigt: Polizei sucht Zeugen!

Sexueller Übergriff in Dresden-Löbtau! Am Sonntag ist eine 26-Jährige in den Nachtstunden von einem bislang Unbekannten vergewaltigt worden.

Von Alexander Steiger

Dresden - Sexueller Übergriff in Dresden-Löbtau! Am vergangenen Sonntag ist eine 26-Jährige in den Nachtstunden von einem bislang Unbekannten vergewaltigt worden. Kurz nach dem Verlassen der Straßenbahn wurde eine 26-Jährige am Sonntag auf der Freiberger Straße vergewaltigt. (Archivbild) © Thomas Türpe Die Frau verließ gegen 2.50 Uhr die Linie 7 an der Haltestelle "Oederaner Straße" und lief die Freiberger Straße entlang, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Ein anderer Fahrgast ging der 26-Jährigen nach und fiel über sie her. Als ein Anwohner den schockierenden Vorfall mitbekam, floh der Täter in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

1,70 bis 1,80 Meter groß

sportliche Statur

kurze, schwarze Haare

leicht dunkle Hautfarbe

schwarzer Bart Zur Tatzeit trug der junge Mann eine schwarz-rote Strickjacke und dunkle Hosen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0351/4832233 entgegen.

