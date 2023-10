18.10.2023 10:03 6.393 Sexueller Übergriff in Dresdner Tattoo-Studio: 52-Jähriger in U-Haft!

In einem Tattoo-Studio in Dresden soll es laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag zu einem sexuellen Übergriff auf eine 20-Jährige gekommen sein.

Von Malte Kurtz

Dresden - In einem Tattoo-Studio im Dresdner Westen, mutmaßlich in Löbtau, soll es am Montag zu einem schweren sexuellen Übergriff gekommen sein. Ein 52-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 52-jährigen Tätowierer. (Symbolbild) © Norbert Neumann Während sich eine 20-Jährige zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr bei dem Beschuldigten ein Tattoo stechen ließ, soll dieser gegen 14 Uhr sexuell übergriffig geworden sein, gaben die Polizeidirektion Dresden und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch bekannt. Die junge Frau habe sich nicht dagegen gewehrt, weil der 52-Jährige weiter ihr Tattoo gestochen habe. Noch am selben Tag wurde der Mann vorläufig festgenommen. Gegen den bereits mehrfach vorbestraften Tätowierer wurde am Dienstag ein Haftbefehl erlassen. Dresden Crime Cannabis, Kokain und Co.: Polizei nimmt drei mutmaßliche Drogendealer fest Seither sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

