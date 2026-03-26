Sieben auf einen Streich: Transporter im Stadtgebiet geknackt und Werkzeug geklaut

Dresden - Hier hat offensichtlich jemand ein größeres Bauprojekt geplant! Im Dresdner Stadtgebiet sind Autoknacker am Werk gewesen. Sie hatten es vor allem auf Werkzeug abgesehen.

Aus den Transportern wurden neben einem Staubsauger und Akkuschraubern auch Sägen und ein Rührgerät geklaut. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/photoschmidt, bilanol, dmitry29

Die Polizei datiert die Einbruchsserie, bei der sieben Autos aufgebrochen wurden, auf den Zeitraum von Dienstag (15 Uhr) bis Mittwoch (7 Uhr).

Auf der Gerokstraße gingen die Scheiben von zwei Opel- und einem Ford-Transporter zu Bruch. Aus zwei der Wagen wurden Geräte geklaut.

Auf der Karlsruher Straße knackten die Diebe einen Renault Master, ließen dabei eine Säge und mehrere Akkuschrauber mitgehen.

Einen Fiat Ducato erwischte es dann auf dem Kresseweg. Entwendet wurden zwei Sägen, ein Staubsauger sowie ein Rührgerät.