Sieben auf einen Streich: Transporter im Stadtgebiet geknackt und Werkzeug geklaut
Dresden - Hier hat offensichtlich jemand ein größeres Bauprojekt geplant! Im Dresdner Stadtgebiet sind Autoknacker am Werk gewesen. Sie hatten es vor allem auf Werkzeug abgesehen.
Die Polizei datiert die Einbruchsserie, bei der sieben Autos aufgebrochen wurden, auf den Zeitraum von Dienstag (15 Uhr) bis Mittwoch (7 Uhr).
Auf der Gerokstraße gingen die Scheiben von zwei Opel- und einem Ford-Transporter zu Bruch. Aus zwei der Wagen wurden Geräte geklaut.
Auf der Karlsruher Straße knackten die Diebe einen Renault Master, ließen dabei eine Säge und mehrere Akkuschrauber mitgehen.
Einen Fiat Ducato erwischte es dann auf dem Kresseweg. Entwendet wurden zwei Sägen, ein Staubsauger sowie ein Rührgerät.
Weitere Arbeitsgeräte kamen zudem aus einem Fiat auf der Kieler Straße und einem Peugeot Boxer auf der Rietschelstraße abhanden.
Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Diebstahls.
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