Über zwei Promille: Suff-Fahrt nahe Dresden verursacht 70.000 Euro Schaden
Tharandt - Man kann von Glück reden, dass bei dieser Wahnsinnsfahrt eines 38-Jährigen durch Tharandt niemand zu Schaden gekommen ist.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr der gebürtige Moldawier am gestrigen Sonntagabend gegen 22.05 Uhr auf der Dresdner Straße durch Tharandt und baute dabei mehrere Unfälle.
Zunächst rammte der Betrunkene mit seinem Renault Trafic einen am Straßenrand stehenden Ford Focus und einen Hyundai Tucson. Doch selbst nach diesen beiden Zusammenstößen setzte der Mann seine Trunkenheitsfahrt unbeirrt fort.
Erst als er gegen den Bordstein stieß und daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor, endete seine Promille-Fahrt. Der Kleintransporter kam von der Straße ab und stieß gegen ein Gebäude.
Der Moldawier wurde bei dem Crash leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf knapp 70.000 Euro.
Als die Beamten der Polizei am Unfallort eintrafen, veranlassten sie einen Alkoholtest, der anschließend einen Promillewert von 2,1 anzeigte.
Für den 38-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Ordnungshüter veranlassten einen Bluttest und zogen den Führerschein des Mannes ein.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa