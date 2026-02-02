Über zwei Promille: Suff-Fahrt nahe Dresden verursacht 70.000 Euro Schaden

Tharandt - Man kann von Glück reden, dass bei dieser Wahnsinnsfahrt eines 38-Jährigen durch Tharandt niemand zu Schaden gekommen ist.

Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 2,1 Promille an, mit denen der 38-Jährige durch Tharandt gefahren ist. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der gebürtige Moldawier am gestrigen Sonntagabend gegen 22.05 Uhr auf der Dresdner Straße durch Tharandt und baute dabei mehrere Unfälle.

Zunächst rammte der Betrunkene mit seinem Renault Trafic einen am Straßenrand stehenden Ford Focus und einen Hyundai Tucson. Doch selbst nach diesen beiden Zusammenstößen setzte der Mann seine Trunkenheitsfahrt unbeirrt fort.

Erst als er gegen den Bordstein stieß und daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor, endete seine Promille-Fahrt. Der Kleintransporter kam von der Straße ab und stieß gegen ein Gebäude.

Der Moldawier wurde bei dem Crash leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf knapp 70.000 Euro.