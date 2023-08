02.08.2023 15:33 3.912 Täter überfällt Sparkasse in Pieschen und bedroht Mitarbeiterin mit Messer! Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag eine Sparkassenfiliale an der Heidestraße in Pieschen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Ein unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag eine Sparkassenfiliale an der Heidestraße in Pieschen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Diese Sparkassenfiliale an der Heidestraße in Pieschen hat am Dienstag ein unbekannter Täter überfallen. © Steffen Füssel Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Unbekannte gegen 17.45 Uhr eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die Angestellte konnte sich in Sicherheit bringen. Anschließend versuchte der Täter Geld aus einem Tresen zu entwenden, scheiterte jedoch. Er flüchtete ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung. Im Rahmen der Ermittlungen prüfen die Beamten, ob es einen möglichen Zusammenhang mit zwei weiteren Raubstraftaten gibt, die sich am vergangenen Freitag in Löbtau und der Äußeren Neustadt ereignet haben. Dresden Crime "Blüten"-Trick in Dresden: Fake-Banker zocken gutgläubige Mutti (49) ab Demnach hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag eine Tankstelle an der Löbtauer Straße überfallen. Etwa drei Stunden später kam es zu einer Raubstraftat in einer Spielothek in der Äußeren Neustadt. Dort bedrohte ein Mann ebenfalls eine Mitarbeiterin (43) mit einem Messer und forderte Geld. Auch in diesem Fall flüchtete der Täter ohne Beute. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen schweren Raubes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Taten beobachtet und/oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Dresden unter der Nummer 0351/4832233 entgegen.

Titelfoto: Steffen Füssel