Technische Sammlungen: Person stirbt nach Fenstersturz

Dresden - Große Aufregung am Freitagvormittag in Striesen. Gegen 11 Uhr stürzte eine Person aus dem Fenster der " Technischen Sammlungen ".

Polizei und Rettungsdienst rückten am Freitag zu den Technischen Sammlungen aus. © xcitepress

Der Rettungsdienst rückte an, doch die Kräfte konnte nichts mehr tun.

Zu schwer waren die Verletzungen.

Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Zeugen.