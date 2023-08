Teenager ausgeraubt! Siebenergruppe entkommt mit Fußballtrikot und Bargeld

Dresden - Dreister Raub im Dresdner Stadtteil Mickten! Zwei Teenager (14,17) waren am Freitagabend gegen 20.40 Uhr mit der Straßenbahn unterwegs, als sie von einer siebenköpfigen Gruppe, bestehend aus vier weiblichen und drei männlichen Jugendlichen, angesprochen wurden.

Im Dresdner Stadtteil Mickten mussten die beiden Geschädigten die Tram verlassen. Schließlich wurde ihnen Gewalt angedroht. (Archivbild). © Holm Helis

Laut Polizei wurden der 14-Jährige und der 17-Jährige von der Siebenergruppe an der Haltestelle Mickten im Bereich Leipziger Straße/Sternstraße zum Aussteigen aufgefordert.

Dort wurde das Duo unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe der Wertsachen gezwungen. Die beiden Personen übergaben schließlich Bargeld und ein Trikot des FC Liverpool, blieben zum Glück unverletzt.

Die Täter konnten aber mit ihrer Beute entkommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde in der Nacht zum Samstag noch ein weiterer Raub in Dresden verübt.