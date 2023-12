Tod in Kauf genommen: Brutaler Angriff in Dresdner Innenstadt!

Auf der Treppe am Ufa Kristallpalast kam es zur brutalen Attacke auf einen Inder. (Archivbild) © Norbert Neumann

Die üble Attacke trug sich bereits am 31. August des vergangenen Jahres an der Treppe vorm Ufa Kristallpalast an der St. Petersburger Straße im Dresdner Stadtzentrum zu. Der 34-jährige Inder geriet in einen – zunächst verbalen – Streit mit einem 44-jährigen Inder. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde dieser nach einiger Zeit beendet.

Der Ältere der beiden setzte sich daraufhin auf die Treppe "und rechnete nicht mehr mit einem Angriff", hieß es. Doch der 34-Jährige legte dann erst so richtig los mit seinem Angriff.

Er schlich sich von hinten an, nahm den Erkenntnissen zufolge eine Bierflasche und zertrümmerte diese auf dem Hinterkopf seines Gegenübers. Das Opfer ging darauf zu Boden.

Dem Angreifer reichte das aber noch lange nicht: Mit der zerbrochenen Flasche schnitt der 34-Jährige den Hals des anderen Mannes auf. Dabei nahm er laut Staatsanwaltschaft "den Tod des Geschädigten zumindest billigend in Kauf".

Danach floh der Inder vom Tatort, kümmerte sich nicht mehr um das nun schwer verletzte Opfer, das in Lebensgefahr schwebte.