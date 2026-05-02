Technische Sammlungen: Person stirbt nach Fenstersturz
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Dresden - Große Aufregung am Freitagvormittag in Striesen. Gegen 11 Uhr stürzte eine Person aus dem Fenster der "Technischen Sammlungen".
Der Rettungsdienst rückte an, doch die Kräfte konnte nichts mehr tun.
Zu schwer waren die Verletzungen.
Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Zeugen.
Am Nachmittag stand für die Polizei fest, dass es sich weder um einen Unfall noch ein Verbrechen handelte.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: xcitepress