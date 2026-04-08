Tresorknacker machen im Seniorenheim Beute
Dresden - Eine üble Überraschung wartete nach den Osterfeiertagen auf das Personal im ASB-Seniorenheim "Am Gorbitzer Hang". Der Tresor mit Bargeld war zwischenzeitlich leer geräumt worden.
Diebe hatten sich unbemerkt Zugang in den Verwaltungstrakt des Seniorenzentrums am Leutewitzer Ring verschafft, da die Tür zum Kassenraum aufgebrochen: "Mit einem dort gefundenen Schlüssel öffneten sie schließlich den Tresor", berichtet ein Dresdner Polizeisprecher.
Die Bewohner des Seniorenheims blieben vom Einbruch unbehelligt, da sich der Verwaltungstrakt auf der Rückseite des Heims befindet und die Bewohner sich dort üblicherweise nicht aufhalten.
Zunächst habe eine Mitarbeiterin des Seniorenheims der alarmierten Polizei vor Ort angegeben, es seien "3000 Euro sowie Transponder und Schmuck" entwendet worden.
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Der Geschäftsführer des Seniorenheims, Peter Großpietzsch (64), korrigiert auf Nachfrage: "Es geht um etwa 3500 Euro, die ausschließlich dem Unternehmen gehören." Das Bargeld gehöre somit nicht den Bewohnern und sei für kurzfristige Ausgaben vorgesehen gewesen.
Titelfoto: Ove Landgraf