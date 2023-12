Überwachung am Augustusmarkt: FDP-Politiker hat Ärger mit Datenschutz-Chefin

Zwar steht der Teddy nach notdürftiger Reparatur wieder auf der Hauptstraße und erfreut die Gäste. Der Vandalismus-Schaden beträgt jedoch mehrere Tausend Euro. © Ove Landgraf

Rückblick: Bereits Weihnachten vergangenen Jahres war der lila Riesen-Teddy vom Augustusmarkt von Vandalen beschädigt worden. Daraufhin rüsteten die Betreiber auf, installierten in diesem Jahr eine Überwachungskamera.



Und tatsächlich rammelte eine Gruppe junger Menschen in der Nacht zum diesjährigen ersten Advent an der Glitzer-Figur aus Flechtmaterial so lange herum, bis der Teddy seinen Kopf verlor und die Lichterkette kaputtging.

Zwar wurde der Teddy notdürftig repariert. Auf dem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro bleiben die Betreiber wohl aber sitzen. Trotz Veröffentlichung des Videos der Vandalen gingen bislang laut Polizei bislang keine weiteren Hinweise als jene ein, die Passanten am Tatabend gemacht hatten.