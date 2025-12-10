Mit gezückter Waffe in zwei Läden: Mann nach Raubtour durch Dresdner Altstadt geschnappt

Dresden - Innerhalb einer Stunde hat ein Mann (53) in der Dresdner Altstadt gleich zweimal versucht, einen Laden auszurauben.

Zunächst versuchte der 53-Jährige, ein Geschäft auf der Prager Straße auszurauben. (Archivbild) © Norbert Neumann

Zunächst betrat der 53-Jährige am Dienstagnachmittag, gegen 13.25 Uhr, mit gezückter Schreckschusspistole ein Bekleidungsgeschäft auf der Prager Straße und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte.

Als die Mitarbeiter ihm erklärten, dass sie keinen Zugriff auf das Bargeld haben, zog der Räuber ohne Beute von dannen - und probierte sein Glück woanders.

Unweit seines ersten Ziels zog der deutsche Staatsbürger seine kriminelle Masche erneut ab, diesmal in einem Schnellrestaurant.

Dort erbeutete der Räuber gegen 14.30 Uhr rund 300 Euro Bargeld, doch weit kam er damit nicht.