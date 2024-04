16.04.2024 19:20 9.398 Zoll kontrolliert drei Tage an A17: Dabei tritt Erstaunliches zutage

Drei Tage lang kontrollierte der Zoll an der A17. Rund 900 Personen gerieten am Rasthof Am Heidenholz ins Visier. Dabei trat Erstaunliches zutage.

Von Eric Hofmann

Dresden - Drei Tage lang kontrollierte der Zoll an der A17. Rund 600 Fahrzeuge und 900 Personen gerieten am Rasthof "Am Heidenholz" ins Visier. Dabei trat Erstaunliches zutage. Mit fässerweise Honig erwischte die Polizei einen Ukrainer auf der Autobahn. © Hauptzollamt Dresden So erregte ein ukrainischer Kleintransporter die Aufmerksamkeit der Beamten: Neun Fässer mit 375 Kilogramm Honig hatte dieser auf der Ladefläche und offenbar reichte das noch nicht: In zwei Holzboxen hatte er jeweils noch ein Bienenvolk, in kleinen Boxen dazu noch mal 380 Bienenköniginnen. Das örtliche Veterinäramt muss sich nun damit befassen.

Auch die 380 Cannabis-Stecklinge, die ein Serbe (29) geladen hatte, sind trotz Gesetzesänderung nicht legal. Dresden Crime Feuerteufel fuchtelt mit Messer vor Rettern herum - Gerichtsprozess! Die 55.000 britischen Pfund, die ein Trupp Rumänen offenbar nach Tschechien bringen wollte, waren so wohl nicht zulässig. 380 Cannabis-Stecklinge sind auch nach der Gesetzesänderung nicht erlaubt. © Hauptzollamt Dresden Dass 9000 Pfund davon unter dem Rock einer Dame versteckt waren, spricht dafür, dass der Besatzung dies auch bewusst war.

Titelfoto: Hauptzollamt Dresden