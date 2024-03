Mann zieht an Kopftuch von Frau und schlägt sie: Zeugen gesucht

Dresden - Ein Mann hat an der Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" im Stadtteil Dresden-Seevorstadt eine 22-Jährige beleidigt und geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen .

Der Mann griff die Libanesin an der Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" an. (Archivbild) © Steffem Füssel

Die Libanesin wollte am gestrigen Dienstag gegen 15.15 Uhr in eine Straßenbahn einsteigen, als der Unbekannte plötzlich von hinten an ihrem Kopftuch zog, sodass sie stürzte.

Als die junge Frau den Mann zur Rede stellen wollte, zeigte er ihr den Mittelfinger und schlug sie. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Anschließend beleidigte der Täter die 22-Jährige in arabischer Sprache.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

hatte schwarze, mittellange Haare

trug eine Brille, einen hellbraunen Bart

war mit einer schwarzen Jacke und blauer Jeans bekleidet

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und zum Täter machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.