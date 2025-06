Sommerabend am Elbufer wird gestört: Nackter Mann belästigt 14-Jährige

Dresden - Eine Gruppe Jugendlicher wollte sich am Königsufer einen entspannten Abend machen - doch dieser wurde gestört.

Alles in Kürze

Die Polizei konnte den nackten 34-Jährigen kurze Zeit später in der nähe des Königsufers stellen. (Archivbild) © Peter Schulze

Wie die Polizei berichtete, waren die 14-jährigen Mädchen am Samstag gegen 18.30 Uhr am Elbufer, als sich plötzlich ein völlig unbekleideter Mann - so wie Gott ihn schuf - ungefragt neben sie setzte.

Immer wieder forderten die Jugendlichen sowie weitere Passanten den Nackten auf, zu gehen.