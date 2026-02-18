Autoscheiben am hellichten Tag in Dresden eingeschlagen: So lautet Beute-Bilanz

Dresden - Diebe haben am Dienstag in Dresden mehrere Autos ins Visier genommen. Überall konnte Beute gemacht werden.

Bei ihrer Beute-Tour beschädigten Diebe am Dienstag drei Autos in Dresden. (Symbolfoto) © 123RF/haveseen

Zunächst fiel ein VW Golf kurz nach 9 Uhr in Naußlitz auf der Dölzschener Straße den Tätern zum Opfer.

Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten einen Rucksack, worin sich neben einem Pullover auch ein Lasermessgerät befand, wie die Polizei mitteilte. Schaden: etwa 270 Euro.

Rund fünf Kilometer entfernt folgte zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr auf der Ockerwitzer Straße (Cotta) der nächste Einbruch.

Auch dieses Mal war ein VW Golf betroffen. Über das Demolieren der Beifahrerscheibe gelangten noch Unbekannte an eine Handtasche mit 25 Euro, einem Handy, Geldkarten und persönlichen Dokumenten. Hierbei kann der Schaden noch nicht beziffert werden.