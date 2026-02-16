Duo schlägt Mann an Haltestelle in Löbtau: Polizei sucht Zeugen
Dresden - In Löbtau haben ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger auf einen Mann eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.
Wie die Polizei mitteilte, hielt sich das Duo am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Haltestelle "Tharandter Straße" auf.
Dort prügelten die beiden Männer auf den noch Unbekannten ein, der anschließend die Flucht ergriff.
Alarmierte Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen wenig später stellen. Den Geschädigten konnten sie allerdings nicht mehr ausfindig machen.
Gegen die beiden Deutschen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, hieß es.
Die Polizeidirektion Dresden sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Geschehen, Tatverlauf und dem Opfer machen können. Insbesondere wird der Geschädigt gebeten, sich zu melden. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0351/4832233.
