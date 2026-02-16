Duo schlägt Mann an Haltestelle in Löbtau: Polizei sucht Zeugen

Dresden - In Löbtau haben ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger auf einen Mann eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Haltestelle "Tharandter Straße" kam es zu der Körperverletzung. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich das Duo am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Haltestelle "Tharandter Straße" auf.

Dort prügelten die beiden Männer auf den noch Unbekannten ein, der anschließend die Flucht ergriff.

Alarmierte Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen wenig später stellen. Den Geschädigten konnten sie allerdings nicht mehr ausfindig machen.

Gegen die beiden Deutschen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, hieß es.