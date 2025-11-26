Ungewöhnlicher Besuch: Mann mit offenen Haftbefehlen taucht bei Polizei auf
Dresden - Am Dienstagabend nahm die Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof einen per Haftbefehlen gesuchten Mann fest.
Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden mitteilt, erschien der 46-jährige Tscheche gegen 20.20 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof Dresden und gab an, dass er polizeilich gesucht werde.
Eine Überprüfung der Beamten in den Fahndungssystemen bestätigte schließlich die Aussage. Insgesamt lagen drei offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung sowie vier Aufenthaltsermittlungen vor, so die Polizei.
Die Haftbefehle stammten von den Staatsanwaltschaften Mannheim, Leipzig und München und betrafen Straftaten des Erschleichens von Leistungen.
Die geforderte Gesamtfreiheitsstrafe belief sich auf 53 Tage, die durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2340 Euro hätte abgewendet werden können.
Der 46-Jährige wurde inhaftiert
Zudem lagen gegen den Tschechen zwei Aufenthaltsermittlungen mit Anordnung eines Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Diebstahls sowie der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Erschleichens von Leistungen vor. Die damit verbundenen Kosten beliefen sich auf weitere 1650 Euro.
Da der Mann die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Dresden verbracht, um die 53-tägige Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Sven Hoppe/dpa