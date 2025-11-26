Ungewöhnlicher Besuch: Mann mit offenen Haftbefehlen taucht bei Polizei auf

Dresden - Am Dienstagabend nahm die Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof einen per Haftbefehlen gesuchten Mann fest.

Der 46-jährige Tscheche stellte sich bei der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof Dresden. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden mitteilt, erschien der 46-jährige Tscheche gegen 20.20 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof Dresden und gab an, dass er polizeilich gesucht werde.

Eine Überprüfung der Beamten in den Fahndungssystemen bestätigte schließlich die Aussage. Insgesamt lagen drei offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung sowie vier Aufenthaltsermittlungen vor, so die Polizei.

Die Haftbefehle stammten von den Staatsanwaltschaften Mannheim, Leipzig und München und betrafen Straftaten des Erschleichens von Leistungen.

Die geforderte Gesamtfreiheitsstrafe belief sich auf 53 Tage, die durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2340 Euro hätte abgewendet werden können.