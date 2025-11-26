Alte Staatsoperette abgebrannt: Zwölf Wochen, dann ist diese Ruine verschwunden

Dresden - Nach dem Brand der alten Staatsoperette im Juni an der Pirnaer Landstraße in Leuben haben am Montag die Abrissarbeiten begonnen.

Zwölf Wochen sind geplant: Die Abrissarbeiten haben begonnen. © Eric Münch

"Begonnen wird im hinteren Teil mit den Bühnenanlagen", teilte eine Stadtsprecherin mit. "Die Arbeiten richten sich nach dem Abbruchkonzept der Versicherungsgesellschaft und werden voraussichtlich zwölf Wochen dauern."

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

"Die beschuldigten Kinder waren zur Tatzeit alle noch nicht 14 Jahre alt und damit nach dem Strafgesetzbuch schuldunfähig", hieß es.

Sie sollen mit Feuerzeugen und Papier ein Feuer im Zuschauersaal entfacht haben. Daraufhin brannte das Gebäude ab. Die genaue Schadenshöhe teilte die Stadt bislang nicht mit, im Raum steht ein Millionenschaden.