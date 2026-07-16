Mit Muskete auf Polizisten gezielt: Täter Mehmet Ü. (41) war bereits vorbestraft

Dresden - Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Dresden -Friedrichstadt einen bewaffneten Mann (41), den vorbestraften Türken Mehmet Ü., vor einem Netto-Markt niedergeschossen. Zuvor lieferte er sich einen Schusswechsel mit den Beamten und brüllte "Allahu Akbar".

Polizisten suchen Deckung hinter einem geparkten Auto. Direkt vorm Netto-Eingang liegt der Tatverdächtige in seinem eigenen Blut. © privat

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte gegen 8.20 Uhr an den Discounter an der Ecke Menageriestraße/Berliner Straße.

Dort hatten Zeugen einen Mann mit Waffe gemeldet, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwochmorgen zunächst mitteilte. Es handelte sich demnach um eine lebensbedrohliche Lage.

Vor Ort trafen die Beamten den türkischen Staatsbürger Mehmet Ü. an, der mit einem Gewehr im Stile einer "Muskete" bewaffnet war und damit das Feuer auf die Polizisten eröffnete, wie die Polizei dann am Nachmittag ausführte. Zuvor hatte der Tatverdächtige den islamischen Glaubensruf "Allahu Akbar" abgesondert.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber TAG24, dass der Tatverdächtige einmal mit seinem Gewehr geschossen habe. Polizeibeamte und unbeteiligte Passanten blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Die Einsatzkräfte erwiderten daraufhin das Feuer. Wie viele Schüsse den 41-Jährigen trafen, war noch unklar. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Nach TAG24-Informationen saß Mehmet Ü. bereits im Jahr 2013 wegen zweifachen versuchten Mordes für mehr als zehn Jahre im Gefängnis. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ebenso wird die Rechtmäßigkeit des Dienstwaffengebrauches der Polizeibeamten überprüft.

Augenzeugen berichteten gegenüber TAG24 vor Ort derweil von wilden Szenen!