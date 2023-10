Vater schlägt Mann in Mickten mehrfach ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Dresden sucht nach dem Vorfall Zeugen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Am Abend des 21. Oktobers geriet der Unbekannte gegen 19.30 Uhr in einer Kunstausstellung an der Kötzschenbroder Straße mit dem 48-Jährigen in Streit. Er schlug den Mann daraufhin mehrfach ins Gesicht.

Das Opfer wurden dadurch verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zur Beschreibung des unbekannten Mannes liegen keine Details vor.

Die Tochter des Angreifers ist etwa sechs Jahre alt und von kräftiger Gestalt. Sie hat schulterlange, schwarze Haare und ist um die 1,10 Meter groß. Sie trug an jenem Samstag eine weiße Hose.

Die Polizei ermittelt gegen ihren Vater wegen Körperverletzung.