Verdächtiges Ansprechen: Zwei Kinder in Dresden von Autofahrer belästigt

Dresden - Einem kleinen Jungen (4) wurden im Dresdner Stadtteil Gorbitz von einem verdächtigen Autofahrer Süßigkeiten angeboten. In Wilsdruff ereignete sich kurze Zeit später ein ähnlicher Vorfall. Die Polizei sucht nach Zeugen .

In Dresden wurden zwei Kinder von einem unbekannten Autofahrer angesprochen. (Symbolbild) © 123rf/sinicakover

Der Vierjährige lief am Mittwochnachmittag in Begleitung durch den Dahlienweg, als gegen 16.15 Uhr ein Auto neben ihm anhielt, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag mit.

Der unbekannte Fahrer sprach das Kleinkind an und versuchte es mit Süßigkeiten anzulocken. Außerdem soll er versucht haben, den Buben anzufassen.

Die Begleitperson des Jungen war zu diesem Zeitpunkt einige Meter entfernt. Als sie von der verdächtigen Aktion Wind bekam, schritt sie ein. Der Autofahrer ergriff daraufhin die Flucht.

Rund eine Stunde später, gegen 17.35 Uhr, versuchte der Fahrer eines dunklen Autos, ein kleines Mädchen (10) in Wilsdruff in seinen Wagen zu bekommen.

An der Straße "An der Schule" hielt der Unbekannte neben der Zehnjährigen an und wollte ihr weismachen, dass ihre Schwester im Krankenhaus liege und sie deshalb mit ihm mitkommen müsse. Das Mädchen ergriff daraufhin die Flucht und versteckte sich.