Verfolgungsjagd, Fahrer unter Drogen, falsche Kennzeichen und Co: Polizei in Gorbitz im Einsatz

Dresden - Von Montag zu Dienstag war die Dresdner Polizei gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Sachsen zur Kriminalitätsbekämpfung im Stadtteil Gorbitz im Einsatz. Dabei stellten die Beamten einige Vergehen fest.

Von Montag zu Dienstag kontrollierte die Polizei verstärkt im Stadtteil Gorbitz. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit gegen einen jungen Tschechen (20) wegen verschiedener Delikte ermittelt. Die Beamten wollten einen Audi A4 auf der Harry-Dember-Straße kontrollieren, doch der 20-Jährige ignorierte die Haltesignale und fuhr in Richtung Schlehenstraße davon.

Dort krachte er gegen eine geschlossene Schranke eines Firmengeländes. Durch umherfliegende Teile wurde dabei sogar ein Streifenwagen beschädigt.

Kurz darauf konnte der Audi auf der Schlehenstraße gestellt werden. Ein Test ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen stand.

Zudem hatte er keinen Führerschein. Der Audi war weder versichert noch zugelassen und hatte falsche Kennzeichen.