Vermummte Hansa-Fans bedrohen Dresdner Schulklasse in Jugendherberge

Stralsund - Im Rahmen ihrer Abschlussfahrt wurden mehrere Schüler aus Dresden in Stralsund von Anhängern des Fußballrivalen Hansa Rostock bedroht und erpresst.

Vermummte Fans von Hansa Rostock haben eine Dresdner Schulklasse in einer Jugendherberge aufgesucht. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Circa acht vermummte Hansa-Fans kreuzten am Dienstagabend in der Jugendherberge auf, in denen die Dresdner Schulklasse nächtigte.

Auslöser für den unfreundlichen Besuch sollen Vorfälle vom Montag gewesen sein, bei denen die Schüler mehrere Sticker von Dynamo Dresden im Stadtgebiet von Stralsund geklebt haben sollen, wie die Polizeiinspektion Stralsund am Mittwoch mitteilte.

Außerdem wird den Dresdner Schülern vorgeworfen, einem Jungen sein Hansa-Trikot entrissen zu haben.

Dieses gestohlene Trikot forderte die Hansa-Truppe zurück. Zudem wurde den Schülern Gewalt angedroht, sollten sie ihre Dynamo-Fanartikel nicht rausrücken.

Zu einem tätlichen Angriff kam es nicht.