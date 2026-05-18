Bombendrohung! Bundespolizei räumt Dresdner Hauptbahnhof

Dresden - Vollsperrung am Dresdner Hauptbahnhof: Der Zugverkehr musste am Sonntagnachmittag vorübergehend eingestellt werden.

Wegen einer Bombendrohung stand der Zugverkehr am Sonntagnachmittag im Dresdner Hauptbahnhof still. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Bundespolizei auf TAG24-Anfrage erklärte, war gegen 16.20 Uhr eine Bombendrohung für den zentralen Umsteigepunkt eingegangen.

"Alle Personen wurden daraufhin evakuiert", erklärte ein Sprecher. Alarmierte Kräfte hätten den Bahnhof durchsucht. "Der Polizeiführer stufte die Lage anschließend als ungefährlich ein, weshalb die Sperrung gegen 17 Uhr wieder aufgehoben wurde."

Zu den Hintergründen des Anrufs ermittele nun die zuständige Landespolizei.

Dem Sprecher zufolge ging bei der Inspektion in Erfurt zeitgleich ebenfalls eine Bombendrohung für den dortigen Hauptbahnhof ein.