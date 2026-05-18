Bombendrohung! Bundespolizei räumt Dresdner Hauptbahnhof

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Vollsperrung am Dresdner Hauptbahnhof: Der Zugverkehr musste am Sonntagnachmittag vorübergehend eingestellt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Vollsperrung am Dresdner Hauptbahnhof: Der Zugverkehr musste am Sonntagnachmittag vorübergehend eingestellt werden.

Wegen einer Bombendrohung stand der Zugverkehr am Sonntagnachmittag im Dresdner Hauptbahnhof still. (Archivbild)
Wegen einer Bombendrohung stand der Zugverkehr am Sonntagnachmittag im Dresdner Hauptbahnhof still. (Archivbild)  © Holm Helis

Wie die Bundespolizei auf TAG24-Anfrage erklärte, war gegen 16.20 Uhr eine Bombendrohung für den zentralen Umsteigepunkt eingegangen.

"Alle Personen wurden daraufhin evakuiert", erklärte ein Sprecher. Alarmierte Kräfte hätten den Bahnhof durchsucht. "Der Polizeiführer stufte die Lage anschließend als ungefährlich ein, weshalb die Sperrung gegen 17 Uhr wieder aufgehoben wurde."

Zu den Hintergründen des Anrufs ermittele nun die zuständige Landespolizei.

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Dem Sprecher zufolge ging bei der Inspektion in Erfurt zeitgleich ebenfalls eine Bombendrohung für den dortigen Hauptbahnhof ein.

Reisende müssen auch nach der Freigabe noch mit Verspätungen im Nah- und Fernverkehr rechnen.

Erstmeldung vom 17. Mai, 17.06 Uhr. Letzte Aktualisierung am 17. Mai, 17.30 Uhr.

Titelfoto: Holm Helis

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