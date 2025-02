16.02.2025 14:48 2.441 Vorm Landtag: Mann (39) will Kabel durchschneiden und holt sich Stromschlag

Was hat er sich denn dabei gedacht? Ein 38-Jähriger wollte an einer Baustelle in der Innenstadt ein Stromkabel durchschneiden. Dann machte es ratsch.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Was hat er sich denn dabei gedacht? Ein 39-Jähriger wollte an einer Baustelle in der Dresdner Innenstadt ein Stromkabel durchschneiden. Dann machte es ratsch. Direkt vorm Landtag wollte ein Mann ein Stromkabel kappen. © picture alliance/dpa In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zum Sächsischen Landtag gerufen. Ein 39-jähriger Deutscher hantierte vor dem Gebäude mit einem Kabelschneider herum. Sein Versuch ein Stromkabel, das zu einer Baustelle führte, zu kappen, ging allerdings nach hinten los. Der Mann zog sich einen heftigen Stromschlag zu und wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Für ihn ging es direkt in Polizeigewahrsam. Zum Motiv konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage noch keine Angabe machen. "Eine politisch motivierte Straftat liegt nach ersten Erkenntnissen nicht vor", sagte ein Sprecher. Der Kabelmann verweigert die Aussage. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: picture alliance/dpa