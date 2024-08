Vorsicht, Schulkinder! Doppelt so viele Verstöße bei Verkehrsaktion

Dresden - Alle Jahre wieder wirft die sächsische Polizei zum Schulbeginn ein besonderes Auge auf Verkehrsteilnehmer. Dieses Mal ging es besonders vielen Straßenrowdys an den Kragen: Im Gebiet der Polizeidirektion Dresden haben sich die Verkehrsverstöße vor Schulen und an Schulwegen zur Aktion "Die Schule hat begonnen!" 2024 mehr als verdoppelt!

In ganz Sachsen kontrollierten Polizisten verstärkt Verkehrsteilnehmer. © Hendrik Schmidt/dpa

Laut Polizei zählten Beamte in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres 1072 Verstöße. Das sind 582 mehr als im Vorjahr (2023: 490) in den Kreisen Dresden, Meißen sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

651 Mal hatten es Fahrer anscheinend etwas zu eilig. Davon kassierten 94 Temposünder ein Bußgeld. Den Negativ-Rekord stellte ein Autofahrer an der Erfurter Straße in Dresden auf: In einer 30er-Zone hatte der Tempo 70 drauf!

34 Eltern hatten ihre Kinder zudem nicht ausreichend angeschnallt oder gesichert. Die restlichen 387 Delikte zählen zu nicht näher benannten Verkehrsordnungswidrigkeiten. Insgesamt waren 548 Polizisten an 364 Kontrollstellen stationiert, der Großteil davon an oder in der Nähe von Grundschulen, so Behörden.