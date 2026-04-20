Waffenfund und Attacke mit Schlagstock: Dresdner Polizei hat viel zu tun

Diese Waffe stellten die Beamten bei einem 28-Jährigen am Dresdner Hauptbahnhof sicher. © Bundespolizeiinspektion Dresden

Schon am Freitagmittag griffen die Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen Mann auf, der ihnen wegen verschiedener Raub- und Waffendelikte bereits bekannt war. Während sie ihn kontrollierten, wurden sie bei dem 28-Jährigen erneut fündig.

In seinem Rucksack entdeckten die Polizisten einen Bolzenschneider und eine Sturmhaube. In seinem Hosenbund steckte außerdem griffbereit eine Diabolo-Waffe und ein gefülltes Magazin. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Noch am selben Abend nahmen sie einen 38-jährigen Rumänen fest, der gegen 20.30 Uhr mit einem Eurocity aus Prag kam. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle vor, unter anderem wegen besonders schwerem Diebstahl.

Der 38-Jährige wurde am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun eine 49-tägige Restfreiheitsstrafe in der JVA Dresden ab.