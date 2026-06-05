Befremdliche Szenen in Löbtau: Polizei muss Mann unter Kontrolle bringen

Dresden - Bizzares Geschehen in Dresden-Löbtau ! Ein Mann (29) hat am Donnerstagmorgen mit seinem Verhalten für Aufsehen gesorgt. Die Polizei musste eingreifen.

Auf der Kesselsdorfer Straße in Löbtau befand sich am Donnerstag ein Mann (29) außer Kontrolle. (Archivbild) © Norbert Neumann

Den Angaben zufolge waren die Beamten kurz vor 8 Uhr auf die Kesselsdorfer Straße zur Haltestelle "Malterstraße" alarmiert worden, weil der 29-Jährige dort mehrfach mit ausgebreiteten Armen auf die Fahrbahn lief und Autos stoppte.

"In einen Kastenwagen versuchte der Deutsche einzusteigen, was misslang", erklärte Polizei-Sprecher Uwe Hofmann (41).

Doch damit nicht genug: Der Auffällige hielt eine Radfahrerin am Arm fest, bis sich diese losriss und weiterfuhr. Außerdem hämmerte er gegen die Eingangstür eines Wohnhauses und kletterte auf einen Balkon, wo er ein dort befindliches Kleintiernetz beschädigte.

"Polizisten brachten den Mann unter Kontrolle und in ein Krankenhaus, wo sie eine Blutentnahme veranlassten", so Hofmann weiter.